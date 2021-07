Barnabas Gan, Ökonom bei der UOB Group, kommentiert die jüngsten Inflationsdaten in Singapur. Wichtigste Erkenntnisse "Die Verbraucherpreise in Singapur stiegen im Juni 2021 um 2,4% gegenüber dem Vorjahr (+0,0% gegenüber dem Vormonat) und damit ähnlich stark wie im Vormonat. Dies ist der sechste Monat in Folge, in dem Singapur höhere Verbraucherpreise ...

