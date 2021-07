Geschätzt über 500 ha Apfelplantagen sind in den Feldern des Val di Non und Piana Rotalinana beschädigt, wo ein Sturm mit Eiskörnern am Donnerstagnachmittag, dem 22. Juli, aufkam, der in einigen Fällen die Weinernte beeinträchtigte sowie Obstbäume und Pflanzen schädigte. Bildquelle: Shutterstock.com Der heftige Hagelsturm traf die Apfelplantagen der...

