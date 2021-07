Der Umsatz nahm im der Berichtsperiode im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent auf 348,8 Millionen Euro zu.Gränichen - Der Raumklimaspezialist Zehnder hat im ersten Semester 2021 den Umsatz gesteigert und unter dem Strich deutlich mehr verdient. Für den Rest des Jahres zeigt sich die Gesellschaft vorsichtig optimistisch. Sie will in Frankreich ausserdem etwas zukaufen. Der Umsatz nahm im der Berichtsperiode im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent auf 348,8 Millionen Euro zu, wie Zender am Mittwoch...

Den vollständigen Artikel lesen ...