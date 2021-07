Der amerikanische Medizintechniker Becton, Dickinson and Company (ISIN: US0758871091, NYSE: BDX) wird wie im Vorquartal eine Dividende von 83 US-Cents ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Ausgezahlt wird die vierteljährliche Dividende am 30. September 2021 (Record day: 9. September 2021). Die Aktionäre erhalten auf das Gesamtjahr gerechnet 3,32 US-Dollar. Becton Dickinson zählt zu den Dividendenaristokraten - das sind Unternehmen, die ...

