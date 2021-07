Gery Dachlan wird zum Managing Director für Südasien und Australien, Pascal Wengi zum Managing Director für die Region Nordasien ernannt.Zürich - Avaloq hat eine Reihe von Beförderungen in Führungspositionen für das Geschäft in Asien-Pazifik vorgenommen, um die steigende Bedeutung der Region in seiner Wachstumsstrategie zu unterstreichen. Gery Dachlan ist zum Managing Director für Südasien und Australien im Bereich Client Success & Sales des Unternehmens befördert worden. Als ehemaliger Market Head von Avaloq für Südasien und Japan...

Den vollständigen Artikel lesen ...