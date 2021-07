Im ersten Halbjahr 2021 sind in Deutschland an Land mehr Windenergieanlagen zugebaut worden als im gesamten Jahr 2019. Doch schlechte Regulierung verhindert den weiteren notwendigen Zubau. Die Windenergie in Deutschland war im ersten Halbjahr 2021 wieder auf dem Vormarsch. Das zeigen die Zahlen der Branchenverbände. So stiegen die Neuinstallationen mit 971 Megawatt (MW) die Vergleichszahl 2020 um 62 Prozent. Basis der Daten ist eine Analyse der Deutschen WindGuard im Auftrag der beiden Verbände ...

