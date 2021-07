Berlin - Der frühere Europaabgeordnete Elmar Brok (CDU) hat die Spitze der Europäischen Union aufgefordert, wieder für mehr Vertrauen in die EU zu sorgen. "Die Europäische Union hat ein zunehmendes internes Glaubwürdigkeitsproblem", sagte Brok der "Neuen Westfälischen".



Große Staaten wie Deutschland und Frankreich machten in den Außenbeziehungen mehr und mehr "ihr eigenes Ding". Die Kleineren würden misstrauisch und nutzten in der EU ihr Veto. Der frühere Vorsitzende des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten bezog sich dabei unter anderem auf die Einigung Deutschlands mit den USA und Russland über die Pipeline Nord Stream 2. Die EU-Staaten in Osteuropa müssten die Einigung hinnehmen, obwohl sie diese mit Sorge betrachteten. Mit seiner Kritik wendet sich Brok in Teilen vom außenpolitischen Kurs von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ab.

