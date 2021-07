In der aktuellen Ausgabe seines "Photovoltaics Report" hat das Freiburger Institut erstmals die Energy Pay Back Time für Dachanlagen ermittelt, bei denen in China produzierte, kristalline Solarmodule mit einem Wirkungsgrad von 19,9 Prozent genutzt werden. Daneben sind auch weitere Fakten zum Photovoltaik-Weltmarkt sowie den Produktionsstätten sowie Wirkungsgradrekorden enthalten.Alle wichtigen Fakten über den Photovoltaik-Weltmarkt trägt das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE in seinem "Photovoltaics Report" (PV Report) seit zehn Jahren zusammen. Mit Unterstützung von PSE Projects ...

