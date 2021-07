Berlin - Der Deutsche Reiseverband beklagt angesichts der geplanten Corona-Testpflicht und Änderungen der Quarantäne-Regeln für Reiserückkehrer eine Verunsicherung der Bevölkerung. "Die Diskussion über geänderte Einreisebedingungen und drohende Quarantäne mitten in der Ferienzeit beeinflusst die Urlaubspläne vieler Bürger massiv und führt zu Verunsicherung", sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Dirk Inger, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



Die aktuell "zum wiederholten Mal stattfindende Stigmatisierung des Reisens" verunsichere die Menschen. Die Reise per se sei nicht Treiber der Pandemie. Wichtig sei, dass sich alle nach wie vor an die bekannten Corona-Regeln hielten, "egal ob im Urlaub oder zu Hause, egal ob in Deutschland oder in einem Urlaubsgebiet". Inger appellierte an alle Menschen, die sich noch nicht gegen das Coronavirus haben impfen lassen: "Lassen Sie sich impfen. Denn Impfungen sind das wirksamste Mittel gegen Corona und sie erleichtern das Reisen."

