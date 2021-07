Die Systeme der beiden Technologieunternehmen können künftig miteinander kommunizieren. So können Photovoltaikanlagen zum Laden von E-Autos besser zum Einsatz kommen. The Mobility House und die aus der Photovoltaiküberwachung kommende smart1 solutions GmbH schalten ihre Systeme zusammen. Wie die Unternehmen mitteilten, haben beide erfolgreich die Interoperabilität der jeweiligen Systeme realisiert. Ab sofort kommuniziert ChargePilot, das intelligente Lade- und Energiemanagementsystem von The Mobility ...

Den vollständigen Artikel lesen ...