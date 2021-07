Der Kongresskorrespondent von Bloomberg News, Erik Wasson, tweetete am Mittwoch, dass Kommentare beider Parteien darauf hindeuten, dass es im Laufe des Tages zu einer Einigung über das Infrastrukturgesetz kommen könnte. Der Reporter der Washington Post, Tony Romm, berichtete in der gleichen Angelegenheit, dass sich die Unterhändler bis spät in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...