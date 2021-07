Die jährliche Inflation in Kanada hat sich im Juni leicht abgeschwächt - USD/CAD bleibt im negativen Bereich unter 1,2600 - Die jährliche Inflation in Kanada, gemessen am Verbraucherpreisindex (CPI), ging im Juni auf 3,1% zurück, verglichen mit 3,6% im Mai, so die am Mittwoch veröffentlichten Daten von Statistics Canada. Dieser Wert lag unter der ...

