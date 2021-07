Die ehemals bergbaulich genutzten Flächen in Tagebau Jänschwalde sind per Vertrag nun sowohl für die landwirtschaftliche Nutzung als auch den Bau von Solarparks für den Energiekonzern freigegeben. Ein weiterer wichtiger Schritt für den Bau des 400-Megawatt-Energieparks "Bohrau" in der Lausitz.Die Lausitz Energie Bergbau AG (Leag) hat am Mittwoch mit der Landwirtschaftsbetriebe Bauern AG Neißetal und die Agrargenossenschaft eG Heinersbrück einen Vertrag über die Nutzungsrechte von Bergbaufolgeflächen im Tagebau Jänschwalde für die Errichtung und den Betrieb von Photovoltaik-Anlagen geschlossen. ...

