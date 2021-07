Das US-Außenhandelsdefizit hat sich im Juni weiter ausgeweitet - Der US Dollar Index bleibt im positiven Bereich über 92,60 - Die vom US Census Bureau am Mittwoch veröffentlichten Daten zeigten, dass das internationale Handelsdefizit im Juni um 3 Milliarden Dollar auf 91,2 Milliarden Dollar von 88,2 Milliarden Dollar im Mai gestiegen ist. "Die Warenexporte ...

