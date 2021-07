Die Verarbeitungsindustrie schlägt Alarm: Nach zwei schlechten Erntejahren ist die aktuelle Erntesituation in diesem Jahr mehr als katastrophal. "An so eine extreme Situation kann ich mich nicht erinnern", sagt BOGK-Geschäftsführer Werner Koch. "Die Hiobsbotschaften gehen immer weiter und betreffen eine Reihe von Obstarten, in erster Linie allerdings Himbeeren und...

Den vollständigen Artikel lesen ...