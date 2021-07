In der vergangenen Woche war das Angebot an Frühkartoffeln knapp. Importware ist nicht mehr verfügbar. Heimische deutsche Ware war aus einigen Regionen nicht ausreichend lieferbar. In der Pfalz waren die Felder nach intensiven Regenfällen zu nass zum Roden. Bildquelle: Shutterstock.com Aber auch in Niedersachsen und in Sachsen-Anhalt (Börde) haben Niederschläge...

Den vollständigen Artikel lesen ...