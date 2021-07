Im Juli haben Dicke Bohnen Hochsaison. Das Rheinland ist bundesweit die einzige Region, in der die Hülsenfrüchte in nennenswertem Umfang angebaut werden. Darauf weist der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer (Bonn) hin. Wer frische Dicke Bohnen liebt, sollte jetzt zugreifen. Foto © Sabine Weis Dicke Bohnen gehören fest in die rheinische Küche. Mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...