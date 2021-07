FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.07.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS UDG HEALTHCARE TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - TARGET 1080 (975) PENCE - BARCLAYS RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1350 (1300) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ITV PRICE TARGET TO 135 (130) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 210 (170) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 2150 (1870) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 340 (370) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 230 (220) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 4700 (4900) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RESUMES MELROSE INDUSTRIES WITH 'BUY' - TARGET 185 PENCE - CREDIT SUISSE UPS ST JAMES'S PLACE PT TO 1600 (1300) P - NEUTRAL - CREDIT SUISSE RAISES CRODA INTL PRICE TARGET TO 8900 (7200) P - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 858 (850) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 230 (220) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1600 (1300) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7200 (8000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 240 (230) PENCE - 'BUY' - DZ BANK RAISES FAIR VALUE FOR GLAXOSMITHKLINE TO 1600 (1510) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 280 (270) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 220 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 7400 (7500) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS PENNON GROUP TO 'REDUCE' (HOLD) - HSBC CUTS WIZZ AIR TO 'REDUCE' (HOLD) - PRICE TARGET 4100 (4500) PENCE - HSBC RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 3010 (2780) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 970 (910) PENCE - 'REDUCE' - JEFFERIES CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 5700 (6050) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS INCHCAPE PRICE TARGET TO 986 (1021) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BAT PRICE TARGET TO 3400 (3100) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 155 (145) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1900 (1800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 3200 (2900) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 589 (587) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 9200 (7400) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES VERTU MOTORS PRICE TARGET TO 90 (80) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 260 (165) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES CRODA PRICE TARGET TO 8800 (7800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 255 (245) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1642 (1560) P - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 185 (180) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT CUTS PETS AT HOME TO 'ADD' ('BUY') - TARGET 525 PENCE - PEEL HUNT RAISES DISCOVERIE PRICE TARGET TO 1150 (860) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES HEADLAM GROUP PRICE TARGET TO 670 (550) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES MITCHELLS & BUTLERS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 335 PENCE - RBC RAISES GREENCOAT UK WIND PRICE TARGET TO 145 (140) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/GOLDMAN CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6000 (6350) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/GOLDMAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6910 (6830) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 7770 (8250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RPT/JPMORGAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 240 (230) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5000 (5100) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 220 (210) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ITV PRICE TARGET TO 145 (140) PENCE - 'BUY'



