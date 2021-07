Der weltgrösste Nahrungsmittelhersteller bekommt die steigenden Logistik- und Rohstoffkosten zu spüren.Vevey - Nestlé bekommt die steigenden Logistik- und Rohstoffkosten zu spüren. Während der Kitkat- und Nespresso-Konzern bei seinen Wachstumszielen mehr als auf Kurs ist, muss er bei der Marge in diesem Jahr Abstriche machen. Das soll aber nur vorübergehend sein. Der weltgrösste Lebensmittelhersteller will die höheren Kosten an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergeben...

