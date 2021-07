Der Schweizer Konzern hat dafür die Lösung eines deutschen Ingenieurdienstleisters erworben. Ziel ist es, integrierte Photovoltaik-Dachsysteme aus ihrer Nische zu holen.Gerade laufen im sächsischen Freiberg die ersten Heterojunction-Smartwire-Solarmodule bei Meyer Burger vom Band, da plant das Schweizer Unternehmen bereits den nächsten Schritt. Es kündigte am Donnerstag an, dass es sein Portfolio um innovative Photovoltaik-Dachziegel erweitern will. Es handele sich um ein dachintegriertes Hochleistungs-Photovoltaik-System, das sich wie traditionelle Dachziegel montieren lasse. Für eine beschleunigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...