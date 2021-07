Der Bundeswirtschaftsminister will nach eigenen Aussagen mehr Photovoltaik und Solarthermie auf öffentliche und private Neubauten bringen. Er bringt dafür ganz neue Ansätze ins Spiel: Investitionsvorschüsse oder "Duldungspflicht". Zudem spricht er sich für die Abschaffung der EEG-Umlage aus.Die SPD hat in den vergangenen Monaten mehrfach versucht, eine bundesweite Solarpflicht für Neubauten gesetzlich festzuschreiben. Der erste Versuch scheiterte im vergangenen Herbst im Zuge der EEG-Novelle am federführend verantwortlichen Bundeswirtschaftsministerium, ebenso der zweite Anlauf im Zuge des "Klimaschutz-Sofortprogramms ...

