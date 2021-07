Die private Investmentgesellschaft Ream Management will umgerechnet rund 320 Millionen US-Dollar in den Bau der Fabrik in der Region Kaliningrad investieren. Die Produktion der Ingots, Wafer und Zellen soll Ende 2022 hochgefahren werden.Die Heterojunction-Technologie gilt als eine der großen Hoffnungen für hohe Wirkungsgrade in der Photovoltaik. Meyer Burger hat unlängst seine Modul- und Zellfabriken in Deutschland mit je 400 Megawatt eröffnet und mit der Produktion begonnen. Nun bekommt der Schweizer Hersteller Konkurrenz in Russland. Am Donnerstag meldete Unigreen Energy den Spatenstich für ...

