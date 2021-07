Es ist der erste Förderbescheid, den das Bundeswirtschaftsministerium im Zuge der nationalen Wasserstoffstrategie übergeben hat. Mit dem Geld soll in Oberhausen ein 20-Megawatt-Elektrolyseur entstehen, der an die bestehende Wasserstoff-Pipeline von Air Liquide angeschlossen wird.Air Liquide Deutschland hat für sein Projekt "Trailblazer" in Oberhausen den ersten Förderbescheid erhalten, die für die Umsetzung der nationalen Wasserstoffstrategie vergeben werden. Insgesamt 10,9 Millionen Euro erhält das Unternehmen für den Bau eines 20-Megawatt-Elektrolyseurs zur Erzeugung von grünem Wasserstoff. ...

