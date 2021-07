Die HVPI-Inflation in Deutschland ist im Juni stark gestiegen - Der EUR/USD bleibt im positiven Bereich bei 1,1870 - Die am Verbraucherpreisindex (VPI) gemessene Inflation in Deutschland stieg im Juni auf Monatsbasis auf 0,9 % (vorläufig), gegenüber 0,4 % im Mai. Auf Jahresbasis erhöhte sich der Verbraucherpreisindex von 2,2 % auf 3,8 %. Beide Werte ...

