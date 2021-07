Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA ging um 24.000 zurück - Der US Dollar Index bleibt im negativen Bereich nahe 92,00 - In der Woche bis zum 24. Juli wurden in den USA 400.000 Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung gestellt, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten des US-Arbeitsministeriums ...

