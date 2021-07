In einem Interview mit Reuters sagte das Vorstandsmitglied der Bank of Japan (BoJ), Asahi Noguchi, dass die BoJ in der Lage sein könnte, die Debatte über die Strategie zur Erreichung des Preisziels gegen Ende des Jahres zu beginnen. Weitere Aussagen "Die BoJ muss sich auf den Wirtschaftstrend konzentrieren, wenn sie über eine weitere Lockerung entscheidet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...