Eine wichtige Basis für neue digitale Trends wie Machine Learning oder Künstliche Intelligenz (KI) ist Cloud Computing. Das Konzept hat seinen Ursprung in der Vermietung von Großrechnern bereits in den 1960er Jahren, aber in den folgenden Jahrzehnten waren Computer und Rechner vor Ort erschwinglicher und daher die bevorzugte Option von Unternehmen. Der Begriff Cloud Computing...

Den vollständigen Artikel lesen ...