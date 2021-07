An den Produktionszielen fürs Gesamtjahr 2021 nimmt Glencore einige Änderungen vor. So werden für Zink im zweiten Semester geringere Fördermengen erwartet.Baar - Der Rohstoffhändler und Bergbaukonzern Glencore hat im ersten Halbjahr 2021 etwas mehr Kupfer abgebaut, gleichzeitig aber die Kohleförderung klar zurückgefahren. Gut entwickelt habe sich derweil das Marketinggeschäft, teilte Unternehmen mit Sitz in Baar am Freitag mit. Die Kohleförderung von Glencore sank von Januar bis Juni um 16 Prozent auf 48,7 Millionen Tonnen. Dabei hätten vor allem...

