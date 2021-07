Der SMI notiert gegen 09.20 Uhr um 0,43 Prozent tiefer auf 12'034,26 Punkten.Zürich - Zum Wochenschluss geht es am Schweizer Aktienmarkt mehrheitlich abwärts. Für die Gesamtwoche zeichnet sich damit für den Leitindex SMI ein kleines Plus ab, während er auf Monatssicht auf ein knappes Minus zusteuert. Händler sprechen von uneinheitlichen Vorgaben. Einer erneut freundlichen Wall Street mit Rekordständen stehen erneut schwache Börsen in Asien gegenüber. Dort wirken die Sorgen...

Den vollständigen Artikel lesen ...