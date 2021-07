- Die Aussichten für die Schweizer Konjunktur bleiben freundlich. Trotz des zweiten Rückgangs in Folge ist der Stand des KOF-Barometers im längerfristigen Vergleich nämlich weiter klar überdurchschnittlich.Zürich - Die Aussichten für die Schweizer Konjunktur bleiben freundlich. Trotz des zweiten Rückgangs in Folge ist der Stand des KOF-Barometers im längerfristigen Vergleich nämlich weiter klar überdurchschnittlich und deutet auf eine sehr günstige Konjunkturentwicklung in den kommenden Monaten hin. Konkret ist das Barometer im Berichtsmonat Juli um 3,5 Zähler auf den Stand von 129...

