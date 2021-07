Sharps tritt Anfang 2022 die Nachfolge des langjährigen Konzernchefs Bill Stromberg an, der in den Ruhestand tritt.Baltimore - Bei der T. Rowe Price Group kommt es zu einem Führungswechsel: Bill Stromberg, Vorsitzender des Verwaltungsrats, Chief Executive Officer (CEO) und Vorsitzender des Management-Komitees des Unternehmens, tritt per 31. Dezember 2021 nach 35 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand. Er wird dem Verwaltungsrat weiterhin als nicht-exekutiver Vorsitzender angehören. Per 1. Januar 2022 wird Rob...

