Lachen - Am 12. Juli 2021 hat der Verwaltungsrat der sitEX Properties Holding AG über die Durchführung des Aktienrückkaufprogramms zum Festpreis informiert. Die sitEX Properties Holding AG beabsichtigte dabei, bis zu 112'760 eigener Aktien zum Angebotspreis von CHF 111.00 je Namenaktie zu erwerben. Insgesamt wurden 100'833 Namenaktien angedient, was 4.38% des im Handelsregister eingetragenen Kapitals entspricht.

