Dank des gestiegenen Rohstoffbedarfs verdiente das Unternehmen in den drei Monaten bis Ende Juni unter dem Strich 4,7 Milliarden Dollar.Irving - Der grösste US-Ölmulti ExxonMobil hat nach heftigen Verlusten in der Corona-Krise seinen höchsten Quartalsgewinn seit über einem Jahr geschafft. Dank des gestiegenen Rohstoffbedarfs der wieder in Schwung kommenden Weltwirtschaft verdiente das Unternehmen in den drei Monaten bis Ende Juni unterm Strich 4,7 Milliarden Dollar. Vor einem Jahr hatten die starken Belastungen durch die Pandemie...

