Die kanadische Wirtschaft schrumpfte im Mai weiter in bescheidenem Tempo - USD/CAD bleibt im negativen Bereich unter 1,2450 - Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) Kanadas schrumpfte im Mai mit einer monatlichen Rate von 0,3%, so die am Freitag von Statistics Canada veröffentlichten Daten. Dieser Wert folgte auf den Rückgang von 0,5% im April und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...