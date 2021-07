Angesichts der vorläufigen Zahlen der CME Group für die Erdgas-Futures-Märkte stieg das Open Interest am Donnerstag den zweiten Tag in Folge, diesmal um fast 12.000 Kontrakte. Auf der anderen Seite ist das Volumen den zweiten Tag in Folge gesunken, jetzt um rund 37,5K Kontrakte. Erdgas peilt weiterhin 4,20 $ an Die Erholung der Erdgaspreise am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...