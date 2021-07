Das Projekt "Aquilon" soll in Sachsen-Anhalt realisiert werden. Storenegy Deutschland und Engie Laborelec erhalten dafür vom EU-Innovationsfonds eine Förderung.Das Projekt "Aquilon" will eine integrierte Lösung schaffen, die Windenergie, Photovoltaik und eine Redox-Flow-Batterie am Erdgasspeicher Peckensen (Sachsen-Anhalt) verbindet. Es ist vom EU-Innovationsfonds für eine Förderung ausgewählt worden, wie die Projektpartner Storenergy Deutschland und Engie Laborelec mitteilten. Dabei setzen die Unternehmen nicht auf klassische Windkraftanlagen, sondern auf einen innovativen Lenkdrachen, der auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...