In der kommenden Woche wird die Bank of England (BoE) ihre geldpolitische Sitzung abhalten. Es wird keine Änderung erwartet. Nach Ansicht der Analysten von TD Securities dürfte das Ergebnis keinen starken Richtungsimpuls für das Pfund bieten. Sie gehen davon aus, dass sich die Währung in den bekannten Bandbreiten bewegen wird. Wichtige Zitate: "Wir ...

