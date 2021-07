Karlsruhe - Zum Auftakt des 2. Spieltags in der 2. Bundesliga hat Karlsruhe gegen Darmstadt mit 3:0 gewonnen. Mit zwei Siegen in zwei Spielen positioniert sich der KSC auf Position eins der Tabelle und sorgte bei 10.000 Fans im Wildparkstadion für lange nicht mehr erlebte Atmosphäre.



Philipp Hofmann konnte die Gastgeber in der 9. Minute die frühe Führung bescheren, als er einen missglückten Klärungsversuch vom Darmstadts Lasse Sobiech ins gegnerische Tor lenkte. Im zweiten Durchgang kamen die Darmstädter endlich besser ins Spiel, erzielte auch den gefühlten Ausgleich, der aber wegen klarer Abseitsposition nicht zählte. Ein Doppelschlag von Karlsruhes Kyoung-rok Choi und erneut Philipp Hofmann in der 76. und 79. Minute machte jegliche Hoffnung der Gäste aber zunichte. Die parallel ausgetragene Partie zwischen Paderborn und Nürnberg endete 2:2.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de