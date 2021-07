Tokio - Bei den Olympischen Spielen hat Elaine Thompson-Herah den 100-Meter-Lauf der Frauen gewonnen. Die Jamaikanerin lief in 10,61 Sekunden zu Gold und stellte damit auch einen neuen Olympia-Rekord auf.



Silber und Bronze gingen an ihre Landsfrauen Shelly-Ann Fraser-Pryce (10,74) und Shericka Jackson (10,76). Die Schweizerinnen Ajla del Ponte und Mujinga Kambundji liefen in 10,97 und 10,99 auf respektable Ränge fünf und sechs.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de