Aufgrund der Verwerfungen in den maritimen Lieferketten hat der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e. V. (BGA) vor Kurzem seinen Brüsseler Dachverband EuroCommerce dazu veranlasst, sich in einem Schreiben an die zuständige Kommissarin Valean sowie die Exekutiv-Vizepräsidentin Vestager und den Exekutiv-Vizepräsident Dombrovskis zu wenden. Die...

Den vollständigen Artikel lesen ...