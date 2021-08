Die Genehmigung der Verordnung gegen unfaire Praktiken in dem Lebensmittelhandel stellt einen historischen Wendepunkt dar, um Spekulation bezüglich Lebensmitteln von der Farm bis auf den Tisch in einer Situation zu bekämpfen, in der für jeden Euro, der von Verbrauchern für den Kauf von Lebensmitteln ausgegeben wird, in Italien weniger als 15 Cent in die Entlohnung des...

Den vollständigen Artikel lesen ...