Die Erzeugerpreise für Früherdäpfel in Ostösterreich hätten nach der stabilen Marktlage der vergangenen zwei Wochen, so die Interessengemeinschaft Erdäpfelbau (IGE), leicht nachgegeben. In Niederösterreich und im Burgenland seien Frühkartoffeln zu Wochenbeginn meist um 20 bis 25 Euro/100 kg übernommen, in Oberösterreich aber noch unverändert...

Den vollständigen Artikel lesen ...