Ein weltweit aktiver Multiindustriekonzern nutzt grünen Wasserstoff zur Verringerung des CO2-Ausstoßes in der Stahl- und Chemieproduktion. Bei der anspruchsvollen Elektrolyse zur Gewinnung des gasförmigen H2 spielen Plattenwärmetauscher von Alfa Laval eine entscheidende Rolle. Wasserstoff, das ultraleichte Gas mit der Formel H2,?gilt - im Zusammenspiel mit grünem Strom - als großer Hoffnungsträger für das Erreichen der Klimaziele in Deutschland und Europa. Bereits Jules Verne prophezeite 1874 in seinem Roman "Die geheimnisvolle Insel", dass Wasser die Kohle der Zukunft sei. Als Massenprodukt durchsetzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...