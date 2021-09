Der Stahlkonzern ArcelorMittal hat eine Förderzusage über 55 Millionen Euro für eine Pilotanlage zur wasserstoffbasierten Stahlproduktion in Hamburg erhalten. Die Zusage überbrachte Bundesumweltministerin Svenja Schulze am Dienstag persönlich bei einem Besuch in dem Stahlwerk. Insgesamt soll die Pilotanlage 110 Millionen Euro kosten. Darin soll perspektivisch Grüner Stahl mit Hilfe von Wasserstoff erzeugt werden.Dabei handelt es sich laut ArcelorMittal um die erste Anlage dieser Art in industriellem ...

