Im Vergleich zum Mai 2021 sind die nominalen Detailhandelsumsätze um 3,6% zurückgegangen. Preisbereinigt, also real, verringerten sich die Umsätze saisonbereinigt um 3,5%.Neuenburg - Die Schweizer Detailhändler haben im Juni weniger Umsätze erzielt als noch im starken Mai. Auch gegenüber dem Vorjahr waren die Umsätze rückläufig. Im Vergleich zum Mai 2021 sind die nominalen Detailhandelsumsätze um 3,6 Prozent zurückgegangen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Preisbereinigt, also real, verringerten sich die Umsätze saisonbereinigt um 3...

Den vollständigen Artikel lesen ...