Die britische Großbank HSBC Holdings (ISIN: GB0005405286) will eine Zwischendividende in Höhe von 0,07 US-Dollar (ca. 0,06 Euro) für das erste Halbjahr 2021 ausschütten, wie HSBC am Montag mitteilte. Auszahlungstermin ist der 30. September 2021. Ex-Dividenden Tag ist der 19. August 2021. HSBC hatte im April 2021 eine Zwischendividende in Höhe von 0,15 US-Dollar (ca. 0,13 Euro) für das Jahr ...

