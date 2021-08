Die gemessen an den Gesamteinnahmen 500 grössten Unternehmen der Welt haben im Corona-Jahr 2020 durchschnittlich rund ein Fünftel weniger Gewinn erzielt.Zürich - Die gemessen an den Gesamteinnahmen 500 grössten Unternehmen der Welt haben im Corona-Jahr 2020 durchschnittlich rund ein Fünftel weniger Gewinn erzielt. Unter den vom Wirtschaftsmagazin Fortune aufgelisteten Firmen schafften es aber immerhin zwei Schweizer Konzerne unter die Top 100. Dies geht aus der am Montag veröffentlichten «Fortune Global 500»-Liste hervor. In der Rangliste der...

Den vollständigen Artikel lesen ...