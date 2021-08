Das Dorf Keyenberg im Rheinischen Braunkohle-Revier soll sich in Zukunft bilanziell komplett mit Solarstrom versorgen können. Greenpeace Energy hat das symboltaugliche Projekt initiiert. Die Ökoenergiegenossenschaft Greenpeace Energy will in Keyenberg nun fünf Photovoltaik-Anlagen auf Hausdächern errichten. Bisher sind zwei Dach-Solaranlagen mit einer Leistung von jeweils 10 kW Spitzenleistung in Betrieb. Drei weitere Anlagen mit 11 bis 30 kW sollen in den nächsten Wochen. Sie sollen jährlich 75.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...