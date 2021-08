Nach der Zustimmung der der Behörden ist die im Februar angekündigte Transaktion vollzogen. Next Kraftwerke ist jetzt eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des Ölkonzerns.Erst Sonnen, dann Ubitricity, jetzt Next Kraftwerke - Shell baut sein Geschäft mit erneuerbaren Energien aus und setzt dabei auch auf deutsches Know-how. Ende Februar kam die Nachricht, Shell will den Kölner Direktvermarkter übernehmen. Nähere Angaben zum Preis machten die Unternehmen nicht und auch jetzt nicht, als der Ölkonzern nach dem Erhalt aller behördlichen Genehmigungen den Vollzug der Übernahme vermeldet. Es heißt ...

