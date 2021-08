Die Analysten der ING Bank geben einen Einblick in das, was sie von der geldpolitischen Sitzung der Reserve Bank of Australia (RBA) am kommenden Dienstag um 0430 GMT erwarten. Wichtige Zitate "Wir gehen davon aus, dass die Entscheidungsträger in Sydney (einer Stadt, die den ganzen Monat August im Lockdown verbringen wird) nach den Anfang Juli angekündigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...